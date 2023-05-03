Джамбулат Салавов: «От развития транспортного коридора «Север-Юг» Дагестан получит максимальную выгоду»

Министр отметил, что за круглым столом обсуждались преимущественно транспортные потоки через Республику Дагестан. «Через Махачкалинский порт увеличились грузопотоки. В этой связи для нас необходима отдельная автомобильная дорога к порту, это 6,7 км. Есть понимание в этом вопросе. Инвестиции составляют около 4,9 млрд рублей. Разработана дорожная карта. Глава РД держит реализацию проекта на контроле», - сказал Салавов. Что касается железнодорожного сообщения то министр рассказал о планах открыть Ж/Д станцию «Самур-2», где поезда также будут проходить таможенный досмотр. На другой станции – «Дербент», будет организовано сервисное обслуживание локомотивов, и производиться их ремонт. Что касается автомобильных дорог, то министр рассказал о проекте дороги в обход Махачкалы (северный обход), и перевод двухполосной дороги в четырехполосную, с разделительной полосой. «77 километров нами уже прорабатывается, а далее 68 км мы завершим до 2025 года. Что касается объездных дорог вокруг Хасавюрта и Дербента, то экспертиза по проектам завершена, источник финансирования также определен, это более 100 млрд рублей (на все 3 проекта дорог в обход Махачкалы, Хасавюрта и Дербента – прим. РИА «Дагестан»). Всего будет более 67 км объездных дорог. Для республики это очень важный вопрос, вы сами видите загруженность городов, пробки и другие проблемы. Поэтому мы должны получить максимальную выгоду от развития транспортного коридора «Север-Юг»», - заключил Джамбулат Салавов.