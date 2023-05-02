ЗАМАНА - Проблемы, решения, перспективы

Проблемы, решения, перспективы

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02 мая, 2023. Вторник 17:41
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13 декабря Генеральный директор НП СРО "Гильдия строителей СКФО", член Совета НОСТРОЙ Али Шахбанов, ректор НОУ ДПО "СКИПКК" Запир Акаев приняли участие в пленарном заседании «Саморегулирование: проблемы, решения, перспективы», которое состоялось в рамках мероприятий «Дня саморегулирования строительной отрасли» под председательством президента НОСТРОЙ Ефима Басина.

Проблемы, решения, перспективы

Открывая заседание, президент НОСТРОЙ отметил: «Мы продолжаем нашу работу в рамках дня саморегулирования в строительной отрасли. Это мероприятие становится для нас  традиционным, а эти дни довольно насыщенными. На проведенных Круглых столах 12 декабря наблюдались полные аншлаги, и они прошли в острых дискуссиях, результатом которых стали  выработанные единые решения по назревшим проблемам».

В ходе заседания особое внимание уделялось Посланию Президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Ефим Басин в своем выступлении  подчеркнул: «Вчера президент РФ особое внимание в своем послании к Федеральному собранию уделил профессиональным стандартам, поручил их разработать. НОСТРОЙ уже полгода этим занимается. Это значит, что приоритетные направления нашей работы выбраны верно.

Наконец-то создано Министерство строительства, мы будем стараться работать с ним в тесном взаимодействии. Создание этого министерства означает, что государство в полном объеме осознало всю важность и необходимость преобразований в строительной отрасли. У нас появились возможности быть услышанными. И нам необходимо активизировать свою деятельность в части приоритетных направлений: формирование нормативной базы, усиление инновационной деятельности, развитие системы ценообразования», — заключил Ефим Басин.

Завершилось заседание  подписанием соглашений о сотрудничестве Национального объединения строителей с Республикой Дагестан, с Администрацией города Воронеж, с Администрацией города Тверь и ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства».

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