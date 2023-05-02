В ходе заседания особое внимание уделялось Посланию Президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Ефим Басин в своем выступлении подчеркнул: «Вчера президент РФ особое внимание в своем послании к Федеральному собранию уделил профессиональным стандартам, поручил их разработать. НОСТРОЙ уже полгода этим занимается. Это значит, что приоритетные направления нашей работы выбраны верно.

Наконец-то создано Министерство строительства, мы будем стараться работать с ним в тесном взаимодействии. Создание этого министерства означает, что государство в полном объеме осознало всю важность и необходимость преобразований в строительной отрасли. У нас появились возможности быть услышанными. И нам необходимо активизировать свою деятельность в части приоритетных направлений: формирование нормативной базы, усиление инновационной деятельности, развитие системы ценообразования», — заключил Ефим Басин.

Завершилось заседание подписанием соглашений о сотрудничестве Национального объединения строителей с Республикой Дагестан, с Администрацией города Воронеж, с Администрацией города Тверь и ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства».