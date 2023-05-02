ЗАМАНА - В Дагестане готовятся к открытию фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

В Дагестане готовятся к открытию фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

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02 мая, 2023. Вторник 10:48
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В Дагестане готовятся к открытию фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»
В День весны и труда, 1 мая, под председательством вице-премьера региона Абдурахмана Махмудова прошло первое в текущем году собрание Трехсторонней комиссии РД по регулированию социально-трудовых отношений.
В Дагестане готовятся к открытию фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

В рамках совещания собравшиеся обсудили следующие вопросы: развитие социального партнерства, систему оплаты труда сотрудников учреждений дополнительного образования, меры поддержки производственным предприятиям легкой промышленности в республике, а также был обсужден проект федерального закона «О занятости населения в РФ».

Начиная заседание, Махмудов поздравил всех участников встречи с Днем весны и труда, озвучив, что дата проведения совещания выбрана специально, так как именно в этот день отмечается роль простых работников.

Подробнее материал можно прочитать на портале дагестанского руководства.

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