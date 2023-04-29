ЗАМАНА - Махачкала, Луганск и Донецк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

Махачкала, Луганск и Донецк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

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29 апреля, 2023. Суббота 09:40
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Махачкала, Луганск и Донецк договорились о сотрудничестве в сфере образования. Соответствующее соглашение было подписано между руководителями управлений образования городов в пятницу в рамках фестиваля педагогического мастерства, который стартовал в Махачкале.

Махачкала, Луганск и Донецк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

"Было подписано соглашение, которое предполагает сотрудничество муниципалитетов в сфере образования, в том числе организацию совместных форумов, семинаров, конференций, обмен опытом", - сказал ТАСС руководитель управления образования Махачкалы Мурад Шафиев.

По его словам, участниками фестиваля педагогического мастерства "Порт-Петровские уроки: Луганск, Донецк, Махачкала" стали порядка 1,5 тыс. учителей, руководителей образовательных учреждений, заместителей директоров и советников директоров по воспитанию и воспитателей. "Из Луганска участниками фестиваля стали начальник управления образования города Луганска Валентина Кияшко, пять работников системы образования города и еще пять работников школ и детских садов из Донецка. Делегацию из Донецка возглавила директор донецкой школы Елена Сорокина", - отметил Шафиев.

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