ЗАМАНА - Объекты культурного наследия в древнем селе Кала-Корейш восстановят

Объекты культурного наследия в древнем селе Кала-Корейш восстановят

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02 мая, 2023. Вторник 09:22
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Объекты культурного наследия в древнем селе Кала-Корейш восстановят
29 апреля глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочего визита в Дахадаевский район осмотрел объекты культурного наследия, которые находятся на территории муниципального образования.
Объекты культурного наследия в древнем селе Кала-Корейш восстановят

Так, Абдулмуслимов в селе Кала-Корейш осмотрел старинную мечеть 11-12 веков, мавзолей 17 века и древние захоронения.

В процессе руководитель Агентства по охране культурного населения Дагестана Махач Мусаев подробно рассказывал премьеру об истории каждого объекта.

Мечеть в Кала-Корейше находится в центре села, датируется учеными ХI-ХII веками и переводится как «Крепость курайшитов». Памятник имеет серьезное научно-историческое значение, это одно из самых старинных сооружений на территории республики.

Подробнее материал можно прочитать на официальном портале дагестанского руководства.

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