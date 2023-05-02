Так, Абдулмуслимов в селе Кала-Корейш осмотрел старинную мечеть 11-12 веков, мавзолей 17 века и древние захоронения.

В процессе руководитель Агентства по охране культурного населения Дагестана Махач Мусаев подробно рассказывал премьеру об истории каждого объекта.

Мечеть в Кала-Корейше находится в центре села, датируется учеными ХI-ХII веками и переводится как «Крепость курайшитов». Памятник имеет серьезное научно-историческое значение, это одно из самых старинных сооружений на территории республики.

Подробнее материал можно прочитать на официальном портале дагестанского руководства.