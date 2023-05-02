Церемония награждения состоялась в махачкалинском Доме дружбы. Награды получали преподаватели, медики, инженеры, представители сферы культуры, государственные работники, сотрудники промышленных организаций, труженики сельского хозяйства и многодетная мать.
Начиная мероприятие, глава региона поздравил всех собравшихся с праздником. 1 мая объединяет россиян разных профессий, национальностей, убеждений – всех тех, для кого честный труд является единственным условием достижения достойной жизни, озвучил Меликов.
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