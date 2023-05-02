ЗАМАНА - Глава РД вручил государственные награды отличившимся дагестанцам

Глава РД вручил государственные награды отличившимся дагестанцам

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02 мая, 2023. Вторник 08:46
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Глава РД вручил государственные награды отличившимся дагестанцам

1 мая, в День весны и труда, руководитель Дагестана Сергей Меликов вручил примерно 40 госнаград жителям Дагестана, которым удалось добиться выдающихся результатов в государственной и общественной сфере, внёсшим важный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Глава РД вручил государственные награды отличившимся дагестанцам

Церемония награждения состоялась в махачкалинском Доме дружбы. Награды получали преподаватели, медики, инженеры, представители сферы культуры, государственные работники, сотрудники промышленных организаций, труженики сельского хозяйства и многодетная мать.

Начиная мероприятие, глава региона поздравил всех собравшихся с праздником. 1 мая объединяет россиян разных профессий, национальностей, убеждений – всех тех, для кого честный труд является единственным условием достижения достойной жизни, озвучил Меликов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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