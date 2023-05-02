С приветственными словами к участникам акции обратился глава ведомства Энрик Муслимов, который озвучил, что проект «Вахта Героев» в сегодняшней напряженной обстановке в России обретает особую важность.
От имени всех жителей муниципалитета собравшихся поприветствовал руководитель Гунибского района Расул Гусейнов. При этом он подчеркнул актуальность и значимость мероприятия для патриотического воспитания юного поколения, поблагодарил участников акции за визит и за возможность в живую увидеть и побеседовать с Героями РФ.
Подробнее материал можно прочитать на сайте Миннаца Дагестана.