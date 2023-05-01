ЗАМАНА - В Доме дружбы чествуют отличившихся дагестанцев

В Доме дружбы чествуют отличившихся дагестанцев

Автор
01 мая, 2023. Понедельник 16:53
|||
В Доме дружбы чествуют отличившихся дагестанцев

1 мая в Махачкале в Доме дружбы прошла церемония вручения государственных наград отличившимся дагестанцам, приуроченная к Празднику Весны и Труда. Глава Дагестана Сергей Меликов поприветствовал собравшихся и поздравил всех с Праздником Весны и Труда.

В Доме дружбы чествуют отличившихся дагестанцев

Награды получили медики, педагоги, артисты, многодетная мать, сельхозтруженики, руководители органов власти:

Художник-живописец, член Дагестанского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Пшеницына Галина Васильевна — «Заслуженный художник РФ»;

Художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан» Курбанов Курбан Абдурашидович — орден «За заслуги перед РД»;

Заведующий кафедрой ДГУ Магомедов Магомедрасул Дибирович — орден «За заслуги перед РД»;

Многодетная мать из Чародинского района Исмаилова Майсарат Юсуповна — орден Матери;

Главный научный сотрудник Прикаспийского зонального научно-исследовательского ветеринарного института Кабардиев Садрутдин Шамшитович — орден Почета III степени;

Председатель Дагестанской республиканской территориальной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Адамов Абдурахман Магомедович — медаль «За доблестный труд»;

Учитель Цухтыгской средней общеобразовательной школы имени Т.Г. Юнусова Табасаранского района Ибрагимов Абдулла Ибрагимович — медаль «За доблестный труд»;

Начальник отдела АО «Дербентский коньячный комбинат» Мирзаханова-Фейзиева Сусанна Абдулгамидовна — медаль «За доблестный труд»;

Пенсионер Абасов Умар Магаметович — медаль им. Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи»;

Главный инженер МУП «Махачкалинское троллейбусное управление» Фузуллаев Фузулла Курбанович — Почетная грамота РД;

Артист драмы — ведущий мастер сцены ГБУ «Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы» Абдулмеджидова Майсарат Гамзатовна — «Народный артист РД»;

Заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «ДГМУ» Газиев Рашид Магомедович – «Народный врач РД»;

Главная медицинская сестра Стоматологической поликлиники № 1», г. Махачкала Кайтукаева Равзаният Биярслановна — «Заслуженный работник здравоохранения РД» Медицинская сестра Республиканской клинической больницы № 2» Хамидова Айшат Гаджиевна — «Заслуженный работник здравоохранения РД»;

Директор, учитель Кунбатарской средней общеобразовательной школы им. М.К. Курманалиева Ногайского района Бариева Тамара Сераждиновна — «Заслуженный работник образования РД»;

Глава КФХ «Булах» Ахтынского района Балагаев Темир Балагаевич — «Заслуженный Работник сельского хозяйства РД»;

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Сектор» Бабаюртовского района Гасаналиев Ахмед Магомедзагирович — «Заслуженный Работник сельского хозяйства РД»;

Заместитель руководителя – начальник управления ГКУ РД «Центр обеспечения деятельности по ГО, защите населения и территории РД от чрезвычайных ситуаций» Бекеев Анвар Абдурахманович — «Заслуженный спасатель РД»;

Водитель автобуса общества с ограниченной ответственностью «Дагавтотранс» Дибирдадаев Дибирдада Магомедович — Благодарность Главы РД;

Региональный координатор Межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк» по Дагестану Кадиев Эльдар Гасанович — памятные именные часы Главы РД.

Прочитано 76 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top