Шамиль Омаров стал руководителем Штаба Захара Прилепина в Дагестане

Сегодня в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова в Махачкале состоялось мероприятие, посвященное открытию в Дагестане штаба Захара Прилепина.

Специально на открытие Штаба в республику прибыли член Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Сергей Безденежных, руководитель проектного офиса аппарата Захара Прилепина Юлия Захарчук, руководитель штаба в Северной Осетии-Алания Чермен Мурашев и другие.

Подобные Штабы уже открылись и функционируют в Москве, Саратове, Краснодаре, Омске, Екатеринбурге, Владикавказе, Нижнем Новгороде, Калуге, Хабаровске, Смоленске, Красноярске, а также в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Теперь Штаб есть и в Республике Дагестан. И его руководителем стал депутат Народного Собрания РД Шамиль Омаров.

«В Дагестане штаб Захара Прилепина станет максимально эффективным ресурсом и поможет усилить уже проводимую работу, начатую по инициативе Главы республики Сергея Алимовича в части мер поддержки участников СВО и членов их семей», - сообщил Омаров.

Также по его словам, одним из основных направлений работы Штаба будет сбор гуманитарной помощи.

Штабы Захара Прилепина — это постоянно действующая система, в которой полностью контролируется прохождение грузов от момента отправки до конечного получателя. В том числе, у Штабов есть возможность доставки и адресных посылок военным. Штаб также будет заниматься сборами гуманитарной помощи в сфере культуры и искусства, вести работу по патриотическому воспитанию молодежи, организации мероприятий в сфере культуры и др.

Функционировать Штаб Захара Прилепина в Дагестане будет по адресу: г. Махачкала, площадь Ленина, Дом профсоюзов.