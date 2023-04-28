ЗАМАНА - Премьер-министр РД поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником

Премьер-министр РД поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником

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28 апреля, 2023. Пятница 16:17
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Премьер-министр РД поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником
Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.
Премьер-министр РД поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником
"Уважаемые работники службы скорой помощи!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Вы те, чьей помощи ждут в самых сложных ситуациях, те, кто первыми приходят на выручку, когда от этого зависит жизнь человека. Быть сотрудником службы скорой медицинской помощи - это высокая степень ответственности, большое напряжение и сложный труд. Эта специальность требует знаний в разных областях медицины, гибкости ума и быстроты реакции. От ваших верных и оперативных решений зависят судьбы людей. В последние годы служба скорой помощи нашей республики обновляется новой техникой, внедряет современные технологии, как в диспетчерской службе, так и для удаленного мониторинга машин и бригад. Все это помогает сделать экстренную медпомощь ещё быстрее и доступнее для наших граждан. Когда на счету каждая минута, ваши усилия трудно переоценить. Уверен, что множество благодарных вам сердец сегодня вспомнят эту сложную и важную работу добрым словом. Наши врачи, медицинские сёстры и фельдшеры экстренной службы проявляют лучшие человеческие качества и истинный профессионализм. Отдельно хотелось бы поблагодарить ветеранов службы. Мы ценим ваш опыт и годы жизни, вложенные в любимую профессию. Желаю вам сил и энергии, здоровья и благополучия, успехов и профессионального роста!", — обратился премьер.

 

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