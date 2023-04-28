В мероприятии также приняли участие активисты молодежных общественных движений, студенты вузов и ученики школ, кадеты, представители дагестанского руководства и махачкалинской мэрии.

«Более 40 тысяч поисковиков в разных регионах нашей страны ежегодно заступают на «Вахту памяти». Эта патриотическая акция объединяет множество поисковых клубов, которые метр за метром исследуют места боевых действий Великой Отечественной войны с целью увековечивания памяти солдат, погибших при защите Отечества.

Патриотизм, готовность к защите Родины является самым крепким фундаментом нашего будущего. Особенно важно это в наши дни, когда идет специальная военная операция и наша страна борется с фашистской нечистью, попытками переписать историю, оправдать кровавых убийц времен Великой Отечественной войны, навязать мировому сообществу однополярный мир», — выступил Абдулмуслимов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.