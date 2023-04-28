В рамках государственной программы «О противодействии коррупции в РД» в вузах Дагестана прошел цикл круглых столов

Автор Дарья |||

С 13 по 25 апреля нынешнего года в рамках реализации госпрограммы Дагестана «О противодействии коррупции в РД» в ДГУ, ДГТУ, ДГМУ, ДГПУ и в филиале Северо-Кавказского института Всероссийского государственного университета юстиции Мимолодежи региона совместно с Управлением Главы РД по вопросам противодействия коррупции прошли совещания круглых столов на тему «Молодежь против коррупции».