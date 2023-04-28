В рамках обсуждения собравшиеся рассмотрели важные вопросы противодействия коррупции, а также заслушали доклады учащихся вузов. В формате диалога студентам были даны ответы и рекомендации на интересующие их вопросы в области противодействия коррупции.
В рамках государственной программы «О противодействии коррупции в РД» в вузах Дагестана прошел цикл круглых столов
- Автор Дарья
- 28 апреля, 2023. Пятница 09:45
С 13 по 25 апреля нынешнего года в рамках реализации госпрограммы Дагестана «О противодействии коррупции в РД» в ДГУ, ДГТУ, ДГМУ, ДГПУ и в филиале Северо-Кавказского института Всероссийского государственного университета юстиции Мимолодежи региона совместно с Управлением Главы РД по вопросам противодействия коррупции прошли совещания круглых столов на тему «Молодежь против коррупции».
Последнее от Дарья
- Глава Дагестана вручил «Золотую звезду» матери Героя РФ Шамиля Магомедова
- Сергей Меликов вручил «Золотую звезду» матери Героя России Шамиля Магомедова
- Премьер-министр Дагестана принял участие в патриотической акции "Вахта Памяти"
- В историческом парке «Россия-моя история» в Махачкале пройдет II тотальный диктант по даргинскому языку
- Юрий Левицкий поучаствовал в патриотической акции «Вахта памяти»