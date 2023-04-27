Собравшиеся обсудили вопросы сотрудничества Дагестана и Ирана, наращивания двусторонних торгово-экономических связей, расширения номенклатуры поставляемой продукции, в том числе с помощью улучшения транспортного сообщения между республиками.

Начиная обсуждение, Абдулмуслимов поприветствовал всех участников иранской делегации от лица многонационального народа Дагестана и выразил признательность за оказанное внимание региону.

Далее премьер проинформировал, что в условиях масштабных санкций со стороны европейских стран и сложностей с поставкой импортной продукции товарооборот между Дагестаном и Ираном в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличился на 44 процента, экспорт вырос более чем в 2 раза, импорт упал на 3 процента.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.