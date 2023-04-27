ЗАМАНА - Глава кабмина РД и вице-премьеры поучаствовали в акции «Георгиевская ленточка»

Глава кабмина РД и вице-премьеры поучаствовали в акции «Георгиевская ленточка»

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27 апреля, 2023. Четверг 10:11
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Глава кабмина РД и вице-премьеры поучаствовали в акции «Георгиевская ленточка»
В среду, 26 апреля, в доме правительства Дагестана состоялась традиционная акция «Георгиевская ленточка», организованная движением «Юнармия» и Минмолодежи РД.
Глава кабмина РД и вице-премьеры поучаствовали в акции «Георгиевская ленточка»

В федеральной акции принял участие глава кабинета министров региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, а также его заместители. В рамках акции волонтеры движения «Юнармия» прикрепили ее участникам георгиевские ленточки и поведали о смысле символа. Стоит уточнить, что акция проходит во всех муниципалитетах Дагестана и продлится вплоть до 9 мая.

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