Планируется масштабная деловая программа – серия круглых столов, дискуссий и встреч, посвящённых следующим темам: инфраструктура, агропромышленный комплекс, туристическая и логистическая сферы, ЖКХ и энергетика. Отдельно участники форума обсудят инструменты инвестиционного развития.
У Меликова на полях мероприятия запланированы различные важные встречи с руководством федеральных органов власти и больших компаний. В планах подписание двухсторонних контрактов, в том числе с «Росагролизингом», «Промсвязьбанком», Юго-Западным банком Сбербанка.
Ключевым мероприятием Кавказской инвестиционной выставки станет пленарная сессия по теме «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона» под руководством главы кабинета министров РФ Михаила Мишустина.
Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.