ЗАМАНА - Дагестанская делегация примет участие в первой Кавказской инвествыставке

Дагестанская делегация примет участие в первой Кавказской инвествыставке

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27 апреля, 2023. Четверг 09:47
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Дагестанская делегация примет участие в первой Кавказской инвествыставке

Делегация из Дагестана во главе с Сергеем Меликовым поучаствует в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая пройдет 2-4 мая в городе Минеральные Воды.

Дагестанская делегация примет участие в первой Кавказской инвествыставке

Планируется масштабная деловая программа – серия круглых столов, дискуссий и встреч, посвящённых следующим темам: инфраструктура, агропромышленный комплекс, туристическая и логистическая сферы, ЖКХ и энергетика. Отдельно участники форума обсудят инструменты инвестиционного развития.

У Меликова на полях мероприятия запланированы различные важные встречи с руководством федеральных органов власти и больших компаний. В планах подписание двухсторонних контрактов, в том числе с «Росагролизингом», «Промсвязьбанком», Юго-Западным банком Сбербанка.

Ключевым мероприятием Кавказской инвестиционной выставки станет пленарная сессия по теме «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона» под руководством главы кабинета министров РФ Михаила Мишустина. 

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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