И.о. председателя Союза журналистов республики стал заведующий кафедрой печатных СМИ ДГУ Гамид Магомедов.
Выборы нового главы союза запланированы на начало осени.
Али Камалов оставил пост председателя дагестанского Союза журналистов. Возглавлял организацию он последние 22 года.
И.о. председателя Союза журналистов республики стал заведующий кафедрой печатных СМИ ДГУ Гамид Магомедов.
Выборы нового главы союза запланированы на начало осени.
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