ЗАМАНА - 2 памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне, откроют в Табасаранском районе

2 памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне, откроют в Табасаранском районе

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26 апреля, 2023. Среда 12:39
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2 памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне, откроют в Табасаранском районе
2 памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне, откроют в Табасаранском районе
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