ЗАМАНА - Заур Аскендеров направил в зону СВО 4 внедорожника

Заур Аскендеров направил в зону СВО 4 внедорожника

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26 апреля, 2023. Среда 09:24
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Заур Аскендеров направил в зону СВО 4 внедорожника

В понедельник, 24 апреля, по предложению Заура Аскендерова из поселка Манас Карабудахкентского района в зону специальной операции выехало 4 внедорожника. 

Заур Аскендеров направил в зону СВО 4 внедорожника

Транспортные средства «Нива» приобретались для военных нужд за счёт личных средств спикера регионального парламента. Их доставят в Ростовскую область, где их распределят по различным пунктам. Подобная техника крайне востребована на передовой, автомобили будут помогать в эвакуации раненых и работе медиков. Недавно Аскендерова вручил ключи от «Нивы» депутату-добровольцу Абдулле Магомедову, который выехал на ней в зону СВО.

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