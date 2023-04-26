Транспортные средства «Нива» приобретались для военных нужд за счёт личных средств спикера регионального парламента. Их доставят в Ростовскую область, где их распределят по различным пунктам. Подобная техника крайне востребована на передовой, автомобили будут помогать в эвакуации раненых и работе медиков. Недавно Аскендерова вручил ключи от «Нивы» депутату-добровольцу Абдулле Магомедову, который выехал на ней в зону СВО.
Заур Аскендеров направил в зону СВО 4 внедорожника
- Автор Дарья
- 26 апреля, 2023. Среда 09:24
В понедельник, 24 апреля, по предложению Заура Аскендерова из поселка Манас Карабудахкентского района в зону специальной операции выехало 4 внедорожника.
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