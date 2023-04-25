Сергей Меликов осмотрел новый офис Минцифры региона

Глава региона Сергей Меликов совершил визит в новый офис Минцифры РД, в который специалисты министерства перешли в начале месяца, информирует пресс-служба руководителя Дагестана.

Министр цифрового развития Юрий Гамзатов в рамках встречи с Меликовым рассказал о том, как проходил ремонт и переезд.

Капремонт осуществлялся за счет сэкономленных бюджетных средств в процессе реализации государственной программы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры» в минувшем году.

Осмотрев офис, Меликов назвал проект примером того, как на не самые большие средства при должном подходе руководителя можно отлично организовать работу в оперативные сроки. Далее глава республики поговорил с коллективом министерства, пожелав им успехов и хорошей работы.