ЗАМАНА - В Дагестане собираются построить 12 новых газозаправочных станций

В Дагестане собираются построить 12 новых газозаправочных станций

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24 апреля, 2023. Понедельник 11:44
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В Дагестане собираются построить 12 новых газозаправочных станций

Руководитель Дагестана поучаствовал в расширенном собрании на тему развития рынка газомоторного топлива в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Обсуждение состоялось в Краснодарском крае под контролем председателя Совета директоров компании «Газпром» Виктора Зубкова.

В Дагестане собираются построить 12 новых газозаправочных станций

На заседании было озвучено, что на долю субъектов, которые включены в ЮФО и СКФО, приходится почти треть общего объема реализации газомоторного топлива в стране. Дагестан в этот список входит.

При этом южные субъекты РФ имеют серьезный потенциал для последующего увеличения использования газа на транспорте. «Газпром» осуществляет активную деятельность по развитию газозаправочной инфраструктуры на федеральных трассах, в том числе таких, как Р-215 «Астрахань – Махачкала» и Р-217 «Кавказ». В планах корпорации возведение не менее 25 объектов.

Часть газозаправочных станций при случае оснастят оборудованием для производства и реализации СПГ, дабы обеспечить сжиженным газом магистральный транспорт.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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