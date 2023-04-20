Магомед Курбанов: По приоритетным направлениям, обозначенным в Послании Главы Дагестана, в Табасаранском районе проводится активная работа

Делегация Табасаранского района во главе с руководителем муниципалитета Магомедом Курбановым 19 апреля приняла участие в церемонии оглашения Послания Главы Дагестана Сергея Меликова Народному Собранию РД.

В мероприятии, прошедшем в республиканском Доме Дружбы, в составе делегации были Председатель Собрания депутатов района Иса Исаев, родители погибших в СВО военнослужащих - Магомедриза Абдуризаев и Арабхан Арабов, а также находящиеся на лечении участники специальной военной операции Меджид Алимагомедов и Сиражутдин Мурадалиев.

В своём Послании Сергей Меликов затронул вопросы социально-экономического характера и обозначил приоритетные задачи на ближайшее будущее.

Прежде всего Глава республики обратил внимание участников мероприятия на мужество и отвагу дагестанских военнослужащих. Тысячи бойцов награждены боевыми орденами и медалями, а семеро дагестанцев получили высокое звание - Герой России. В этой связи Сергей Меликов сказал о необходимости сплочённости страны, всех народов и поддержки семей участников СВО.

Комментируя Послание, глава муниципалитета, в частности, отметил, что в Табасаранском районе в этом направлении ведётся активная работа. В администрации района создан штаб «Мы вместе», который оказывает помощь семьям погибших, мобилизованных, участников СВО, организует сборы гуманитарной помощи и направляет ее в зону СВО землякам.

Кроме того, по словам Магомеда Курбанова, важное значение для эффективной работы органов местного самоуправления имеет вопрос заработной платы муниципальных служащих, который был поднят Главой Дагестана. «Нам сегодня нужны профессиональные кадры, молодые специалисты, поэтому считаю целесообразным поручение Главы республики предусмотреть финансовые средства в этом году на увеличение заработной платы муниципальным служащим»,- подчеркнул руководитель муниципалитета.

«Приоритетной задачей Глава республики обозначил и открытость органов власти с населением. Определённая работа в этом направлении у нас в районе уже проводится. К примеру, мы практикуем проведение Единого информационного дня в сельских поселениях. Для взаимодействия с жителями района раз в квартал представители нашей администрации выезжают в сельские поселения, и доводят до них информацию о работе, проделанной руководством и администрацией муниципалитета»,- поделился глава Табасаранского района.