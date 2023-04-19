ЗАМАНА - Дагестан в 2022 году увеличил валовой региональный продукт на 3%

Дагестан в 2022 году увеличил валовой региональный продукт на 3%

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19 апреля, 2023. Среда 17:34
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Дагестан в 2022 году увеличил валовой региональный продукт на 3%

В 2022 году Дагестан увеличил объем валового регионального продукта на 3% по сравнению с предшествующим годом. Об этом сегодня сообщил глава республики Сергей Меликов, озвучивая послание народному собранию.

Дагестан в 2022 году увеличил валовой региональный продукт на 3%

«Мы смогли создать на основе принятой в прошлом году стратегии социально-экономического развития республики на период до 2030 года прочный фундамент для дальнейшего роста, сохранить позитивные тенденции в экономике. По итогам 2022 года валовой региональный продукт, по предварительным подсчетам, вырос на 3%. Это для нас рекордный темп за последние 5 лет», – сказал глава региона.

По его словам, хорошие показатели демонстрируют инвестиции в основной капитал – рост более чем на 10% – и промышленное производство (рост на 8,5%), существенных результатов удалось достичь и в легкой промышленности, в том числе благодаря реализации прорывного стратегического проекта «Город обувщиков».

Сергей Меликов также отметил динамику в сельском хозяйстве и строительстве.

«Мы вышли на докризисный уровень безработицы. Растет число лиц, заключивших социальный контракт, который позволяет малоимущим организовать свою предпринимательскую деятельность, пройти профессиональное обучение, наладить подсобное хозяйство», – рассказал глава Дагестана.

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