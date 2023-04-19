ЗАМАНА - Электронный документооборот в сфере строительства снизит коррупцию в отрасли – Сергей Меликов

Электронный документооборот в сфере строительства снизит коррупцию в отрасли – Сергей Меликов

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19 апреля, 2023. Среда 17:08
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Электронный документооборот в сфере строительства снизит коррупцию в отрасли – Сергей Меликов

Обращаясь с Посланием Народному Собранию РД, глава республики Сергей Меликов напомнил, что цифровизация и внедрение современных управленческих технологий являются национальной целью развития страны.

Электронный документооборот в сфере строительства снизит коррупцию в отрасли – Сергей Меликов

По мнению главы РД, внедрение цифровых платформ обеспечит повышение оперативности и эффективности принимаемых решений. В частности, он привел пример со строительной отраслью, в которой предполагается перевести до 80% строительных документов в электронный формат.

«Перевод документов в электронный формат заметно ускорит их подготовку, усилит контроль за целевым расходованием средств, сократит коррупцию (в строительной отрасли – прим. РИА «Дагестан»), которая остается одной из наболевших проблем дагестанского общества», – сказал Сергей Меликов.

Он отметил, что в электронный формат также переведены обращения граждан в органы власти, что позволяет им прозрачно взаимодействовать с властью и формирует у руководителей целостную картину существующих проблем по отраслям и территориям.

Сергей Меликов подчеркнул, что в рамках договоренности с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым, запланированный на октябрь 2023 года Международный цифровой форум прикаспийских государств станет площадкой для обмена опытом в сфере цифрового развития.

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