Депутат НС РД Шамиль Омаров прокомментировал послание Главы Дагестана

Депутат Шамиль Омаров прокомментировал послание Главы Дагестана, с которым тот выступил сегодня, 19 апреля.

"Послание главы республики Народному Собранию республики сегодня было озвучено в более расширенном составе присутствующих. Помимо прямой трансляции мероприятия, были приглашены на оглашение текста программного документа депутаты, руководители муниципальных районов и городов Дагестана, представители непарламентских партий, общественных организаций, общественные деятели, СМИ и блоггеры.

В тексте Послания были охвачены направления экономики республики, вопросы земельных отношений, развития промышленного производства, сельского хозяйства, создания условий для бизнеса, повышения налогообложения и выхода из "серой зоны", вопросы образования, культуры, спорта. Отдельно глава республики обозначил достойный вклад Дагестана и дагестанцев в защиту интересов России в зоне СВО и оказание помощи участникам СВО", — высказался Омаров.