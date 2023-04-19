Саид Ниналалов прокомментировал выступление Сергея Меликова

"Глава Республики в своём послании определил программу работы для Правительства Республики на ближайший год по всем направлениям — образование, здравоохранение, дорожное строительство, развитие экономики. Очень важно, чтобы за этим посланием были сделаны конкретные шаги — с систематизацией работы и решением кадровых вопросов", — высказался Ниналалов.

Он добавил, что главой были отмечены наиболее острые, проблемные вопросы развития Дагестана, выделены мешающие этому развитию факторы, в первую очередь человеческий — недобросовестные строители, предприниматели, захватчики участков, и любители хайпа на проблемах людей.

"Отрадно, что есть понимание необходимости поддержки предпринимателей — от налоговых льгот до поддержки инвестиционных проектов. Однако надо выходить из серых схем. Утаивая налоги, вы воруете деньги у населения, у школ и больниц", — заметил член Союза писателей России.

Далее он озвучил, что Сергей Меликов поставил перед Народным Собранием и Правительством Дагестана важнейший вопрос о состоянии и развитии Махачкалинско-Каспийской агломерации. Необходимо разработать действенный закон, который будет регламентировать все вопросы, в том числе побережья Каспийского моря.

"Глава Республики подробно остановился на вопросах незаконной застройки городов региона, он напомнил, что в Дагестане практически не работает ипотечное кредитование, по которому по всей России люди получают жилье", — рассказал Ниналалов.

Он уточнил, что отдельно было отмечено общежитие в Каспийске, и указано, что Глава города не решил эту проблему. Зачастую жилье, которое предоставляют вместо аварийного, по качеству хуже самого аварийного.