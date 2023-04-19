ЗАМАНА - Вопросы сохранения многонациональной культуры Дагестана затронул Сергей Меликов в Послании НС РД

Вопросы сохранения многонациональной культуры Дагестана затронул Сергей Меликов в Послании НС РД

Автор
19 апреля, 2023. Среда 14:32
|||
Вопросы сохранения многонациональной культуры Дагестана затронул Сергей Меликов в Послании НС РД

В рамках обращения с Посланием НС РД глава республики Сергей Меликов отметил, что Дагестан отличается многонациональной культурой, и обозначил сферу культуры как паспорт народов республики.

Вопросы сохранения многонациональной культуры Дагестана затронул Сергей Меликов в Послании НС РД

«В республике за последние годы построено и отремонтировано 50 домов культуры в разных муниципалитетах Дагестана. Вопросы сохранения и поддержки многонациональной народной культуры, этнокультурной самобытности, нематериального культурного наследия, языкового многообразия нашей республики играют ключевую роль в развитии Дагестана. Они неразрывно связаны с укреплением российской государственности, единства многонационального народа России», – сказал Меликов.

Он подчеркнул, что именно культура должна стать мощным оружием формирования духовности, и напомнил, что Государственный академический ансамбль танца «Лезгинка» был включен в список получателей грантов Президента России в области культуры и искусства в 2023 году, а в скором времени ожидается торжественное открытие Дома танца ансамбля «Лезгинка».

Также глава обратил внимание на программу социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта», играющую особую роль в воспитании подрастающего поколения в Дагестане.

Прочитано 22 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top