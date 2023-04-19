«Достижения дагестанских спортсменов за последние десятилетия на первенствах и чемпионатах России, Европы, мира и, в частности, на Олимпийских играх стали поводом для того, чтобы в республике строились объекты, развивалось как можно больше видов спорта», – отметил он. Сергей Меликов также подчеркнул, что основная задача Минспорта республики – обеспечить массовость спорта, вовлекая все больше людей, особенно молодое поколение, а также совместно с муниципалитетами совершенствовать деятельность центров тестирования по сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне». Глава региона также поблагодарил Минспорт республики и лично министра Сажида Сажидова за хорошую работу: «Хочу поблагодарить Сажида Сажидова за его активную позицию, за то, что он никогда не ссылается на отсутствие финансовых возможностей, какие-то иные трудности. Он просто делает свое дело, понимая, что это дело нужно его народу».
В Дагестане в 2022 году построено более 80 спортивных объектов – Сергей Меликов
- Автор Дарья
- 19 апреля, 2023. Среда 14:22
В республике в прошедшем году построено и введено в эксплуатацию более 80 спортивных объектов, проинформировал в ежегодном Послании Народному Собранию Глава Дагестана.
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