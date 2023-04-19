В Дагестане в 2022 году построено более 80 спортивных объектов – Сергей Меликов

«Достижения дагестанских спортсменов за последние десятилетия на первенствах и чемпионатах России, Европы, мира и, в частности, на Олимпийских играх стали поводом для того, чтобы в республике строились объекты, развивалось как можно больше видов спорта», – отметил он. Сергей Меликов также подчеркнул, что основная задача Минспорта республики – обеспечить массовость спорта, вовлекая все больше людей, особенно молодое поколение, а также совместно с муниципалитетами совершенствовать деятельность центров тестирования по сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне». Глава региона также поблагодарил Минспорт республики и лично министра Сажида Сажидова за хорошую работу: «Хочу поблагодарить Сажида Сажидова за его активную позицию, за то, что он никогда не ссылается на отсутствие финансовых возможностей, какие-то иные трудности. Он просто делает свое дело, понимая, что это дело нужно его народу».