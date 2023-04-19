Сергей Меликов рассказал о необходимости обновления производственных фондов предприятий в Дагестане

«Это касается и промышленности, и сельского хозяйства, и всех остальных отраслей. На уровне страны создан целый ряд механизмов, которыми необходимо более активно пользоваться. В первую очередь имею в виду обновленные инструменты промышленной ипотеки, о которых глава государства говорил в своем послании», – сказал Сергей Меликов.

Также он подчеркнул, что Правительству РД нужно активизировать участие в федеральных программах для получения субсидий промышленными предприятиями на компенсацию затрат и приобретение машин, оборудования.

«Если мы видим, что какой-то из востребованных мер поддержки не достает, надо выходить с инициативой. В федеральных органах власти нас слышат и готовы к совместной работе. Как вы знаете, по результатам взаимодействия с Советом Федерации, Народным Собранием республики были инициированы изменения в Федеральный закон “О мелиорации земель”, которым предусмотрена возможность для сельхозтоваропроизводителей получать государственные субсидии на высаживание лесозаградительных полос и другие мероприятия, позволяющие сохранить земли и пастбища от опустынивания. Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении», – добавил глава РД.

В ходе своего выступления Сергей Меликов подчеркнул, что другой блок задач связан с восстановлением в Дагестане экономики высоких переделов. Для этого индустрия должна стремиться к кооперации с крупнейшими российскими компаниями. Это позволит дагестанским предприятиям диверсифицировать риски, нарастить объемы производства, найти свой сегмент на рынке импортозамещающих, экспортно ориентированных изделий и комплектующих.

Также глава Дагестана выразил благодарность дагестанским промышленникам, которые чутко среагировали на возникшие нужды страны и оперативно наладили производство обмундирования, экипировки, другой необходимой продукции для участников СВО, в том числе по направлениям гособоронзаказов.