Сергей Меликов: «Развитие коридора “Север-Юг” – базовый приоритет для Дагестана»

Изменившиеся транспортные и логистические связи России с зарубежными странами делают развитие транспортного коридора «Север-Юг» базовым приоритетом в развитии транспортно-транзитного потенциала республики. Об этом сегодня в ходе своего послания народному собранию сообщил Глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, это один из крупнейших прорывных проектов, реализуемых в регионе, – именно в сфере транспорта.

Также Меликов отметил, что в рамках развития дорожного хозяйства проводится работа по приведению в нормативное состояние региональной сети автодорог. За прошлый год отремонтировано и реконструировано более 750 км автодорог. Объезды Хасавюрта и Дербента включены в пятилетний план дорожной деятельности с началом строительства в 2025 году.

Проводится капитальный ремонт семи участков федеральной автодороги «Кавказ» общей протяженностью 77 км с переводом их в 4-полосное движение и разделением встречных транспортных потоков. Еще восемь аналогичных участков капитального ремонта общей протяженностью 69 км проектируются для исполнения в 2023-2025 годах, сообщил глава Дагестана.

«Решен вопрос с источником финансирования проектирования и строительства отдельной подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту. А в дополнение к этому после запуска в эксплуатацию морского пункта пропуска через госграницу в Махачкалинском порту рассчитываем на существенный рост грузопотока. Правительству республики поручаю этот вопрос взять на контроль и координировать всю работу», – сказал Меликов.

Он подчеркнул, что все мероприятия по развитию федеральных автодорог на территории Дагестана беспрецедентны по своим масштабам и являются результатом системной совместной работы руководства республики с правительством и Федеральным Собранием Российской Федерации.