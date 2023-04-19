Сергей Меликов поручил продолжить работу по легальному вовлечению в хозяйственный оборот земель побережья Каспийского моря

«Многочисленные жалобы на отсутствие должного земельного контроля поступают от жителей республики как на мое имя, так и в адрес других руководителей. Уполномоченным органам государственной власти, а также муниципалитетам необходимо усилить государственный надзор и земельный контроль за целевым и эффективным использованием земельных ресурсов, шире использовать при этом меры принудительного взыскания арендных и иных платежей, изъятия надлежащим путем используемых земель, рассчитывая, в том числе, на действенную помощь правоохранительных органов федерального уровня», – отметил глава.

По словам Сергея Меликова, особенно остро проявляются проблемы в сфере земельно-имущественных отношений в случае Махачкалинско-Каспийской агломерации.

«На протяжении многих лет ситуация с масштабными нарушениями законодательства, сделавшими возможным нерациональное использование земельных участков, которые вместо того, чтобы стать облагороженными общественными пространствами, были превращены в настоящие бетонные джунгли, является одним из значимых факторов социального недовольства. И дело здесь не только в архитектурном облике или удобстве проживания. Была положена преграда на пути цивилизованного решения жилищной проблемы для тысяч людей.

Заполонившие рынок республики недобросовестные застройщики сделали ипотеку менее доступной, а в части вопросов вообще недоступной. Из-за их активности такой механизм защиты прав граждан, как эскроу-счета, продолжает оставаться в Дагестане диковинкой, а число “обманутых дольщиков” не уменьшается. Строительный “спрут”, объединивший ушлых дельцов и отдельных коррумпированных чиновников, стал настолько силен, что даже адресные проверки не всегда помогают восстановить справедливость. В лучшем случае находятся “стрелочники”, а истинные выгодоприобретатели с легкостью уходят от ответственности, что подрывает веру граждан в государство, силу закона», – сказал глава республики.