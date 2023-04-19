Глава Дагестана выступает с Посланием Народному Собранию РД

Глава Дагестана Сергей Меликов в эти минуты выступает с Посланием Народному Собранию РД.

Мероприятие началось в 11:00 по московскому времени и проходит в Махачкале в Доме дружбы.

Предполагается, что в ходе своего выступления руководитель региона затронет вопросы социальной поддержки граждан, в том числе участников спецоперации и их семей, молодежной политики и образования, развития промышленного потенциала и туризма.

На церемонию оглашения послания приглашены депутаты Госдумы РФ и республиканского парламента, участники СВО, члены их семей, заслуженные деятели здравоохранения, образования, культуры, молодежные лидеры и другие активные представители общества.

Прямая трансляция послания доступна на телеканалах РГВК «Дагестан» и ГТРК «Дагестан», в телеграм-канале «Сергей Меликов», а также на радиостанциях «Россия», «Страна гор», «Прибой», «Столица».