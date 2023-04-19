Начиная обсуждение, Абдулмуслимов озвучил, что в соответствии с протоколами собрания у главы РД и по итогам совещания Совета при Главе региона по развитию агропромышленного комплекса Дагестана Минсельхоз получил 24 поручения.

Отчет по исполнению протокольных поручений подготовил руководитель ведомства Мухтарбий Аджеков.

Он проинформировал, что в минувшем году по поручению Сергея Меликова был обновлен состав Совета при Главе РД по развитию агропромышленного комплекса.

Подробнее материал можно открыть на сайте руководства региона.