Собравшиеся обсудили обеспечение объективности и прозрачности проведения экзамена. Много внимания было уделено вопросам безопасности и формированию комфортных условий для детей.
Предваряя обсуждение, Меликов прокомментировал успехи выпускниц из Дагестана на Всероссийской олимпиаде школьников.
Стоит напомнить, что выпускницы Айшат Магомедова и Патимат Самедова выиграли призовые места на престижном интеллектуальном конкурсе.
«За последние несколько дней прошли важные события для нашей системы образования – две дагестанские девочки выиграли престижные конкурсы всероссийского уровня. Это показывает, что мы научились видеть перспективу в нашем молодом поколении и формировать условия для ее развития», – высказался Меликов.
Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.