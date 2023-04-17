ЗАМАНА - Социально-экономическое развитие Ногайского района обсудили под руководством премьер-министра республики

Социально-экономическое развитие Ногайского района обсудили под руководством премьер-министра республики

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17 апреля, 2023. Понедельник 17:00
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Социально-экономическое развитие Ногайского района обсудили под руководством премьер-министра республики
Во время рабочего визита в Ногайский район вчера, 16 апреля, глава кабинета министров региона Абдулмуслим Абдулмуслимов провел выездное заседание на тему социально-экономического развития.
Социально-экономическое развитие Ногайского района обсудили под руководством премьер-министра республики

Начиная обсуждение, Абдулмуслимов озвучил, что за минувший год району удалось достигнуть некоторых результатов в социально-экономическом развитии, но нынешние показатели можно назвать лишь достаточно скромными.

«Район находится на равнинной зоне северного Дагестана, где сельское хозяйство является жизненно-важной областью экономики. Животноводство занимает ключевую его долю — около 80 процентов. В районе насчитывается более 30 000 голов КРС, овец и коз – более 319 000 голов. За минувший год фиксируется небольшой рост поголовья. Общая площадь сельхозугодий 246 000 га. Сев озимых культур осуществлен на площади 9100 га или 101,1 %. Обеспеченность техникой недостаточная, всего 9 процентов», — выступил глава кабмина республики.

Перспективным направлением премьер обозначил развитие хлопководства и усиление инвестполитики.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.

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