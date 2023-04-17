Тут фермеры КФХ «Лашын» планируют посев хлопчатника на площади 50 га.

Как сообщил начальник КФХ «Лашын» Мурзадин Карамурзаев, планы по развитию хлопководства в республике реализовались благодаря тому, что несколько лет назад будучи руководителем Минсельхоза Абдулмуслим Абдулмуслимов поддержал авторов идеи. В результате после осуществленных экспериментов получилось вывести собственные саженцы, которые сегодня будут посажены в крупных объемах.

Премьер озвучил, в 2018 году было принято решение дать старт выращиванию хлопчатника в регионе, так как в нем имеются необходимые климатические условия.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.