Обсуждение вопроса состоялось с участием сотрудников профильных министерств, республиканского штаба отделения ООД «Бессмертный полк России» в Дагестане, движения ТОКС и махачкалинской администрации.

Вице-премьер Дагестана озвучил, что в скором времени в регионе пройдут 2 крупные патриотические акции, посвященные 78-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов и 80-ой годовщине завершения битвы за Кавказ.

«Ежегодная региональная акция «Вахта Памяти» — дань уважения доблести и чести воинов, которые погибли в период ВОВ. В нынешнем году она состоится 27 апреля в Махачкале. Задача акции — это воспитание патриотизма и гражданственности у молодого поколения, приобщение молодежи к историческому и культурному наследию отечества. По традиции в акции участвуют юные токсовцы, съезжающиеся в этот день в Махачкалу со всех районов региона», — выступил Телякавов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.