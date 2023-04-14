ЗАМАНА - В Дагестане готовятся к проведению крупных патриотических акций «Вахта памяти» и «Бессмертный полк»

В Дагестане готовятся к проведению крупных патриотических акций «Вахта памяти» и «Бессмертный полк»

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14 апреля, 2023. Пятница 15:27
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В Дагестане готовятся к проведению крупных патриотических акций «Вахта памяти» и «Бессмертный полк»
Под председательством вице-премьера Дагестана Муслима Телякавова прошло заседание на тему организации в Махачкале шествия Всероссийской акции «Бессмертный полк» и патриотической акции «Вахта Памяти».
В Дагестане готовятся к проведению крупных патриотических акций «Вахта памяти» и «Бессмертный полк»

Обсуждение вопроса состоялось с участием сотрудников профильных министерств, республиканского штаба отделения ООД «Бессмертный полк России» в Дагестане, движения ТОКС и махачкалинской администрации. 

Вице-премьер Дагестана озвучил, что в скором времени в регионе пройдут 2 крупные патриотические акции, посвященные 78-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов и 80-ой годовщине завершения битвы за Кавказ.

«Ежегодная региональная акция «Вахта Памяти» дань уважения доблести и чести воинов, которые погибли в период ВОВ. В нынешнем году она состоится 27 апреля в Махачкале. Задача акции — это воспитание патриотизма и гражданственности у молодого поколения, приобщение молодежи к историческому и культурному наследию отечества. По традиции в акции участвуют юные токсовцы, съезжающиеся в этот день в Махачкалу со всех районов региона», — выступил Телякавов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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