ЗАМАНА - 20 детских садов и 9 новых школ откроют в Дагестане в День знаний

20 детских садов и 9 новых школ откроют в Дагестане в День знаний

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14 апреля, 2023. Пятница 14:57
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20 детских садов и 9 новых школ откроют в Дагестане в День знаний
Вчера, 13 апреля, под председательством вице-премьера Дагестана Муслима Телякавова состоялось плановое собрание рабочей команды по обеспечению своевременного лицензирования объектов образования, вводимых в 2023 году в регионе.
20 детских садов и 9 новых школ откроют в Дагестане в День знаний

Начиная обсуждение, Телякавов озвучил, что следуя созданной «дорожной карте» в срок до 1 сентября нынешнего года в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», а также Республиканской инвестпрограммы и комплексного развития сельских территорий в регионе планируется лицензирование и открытие девяти образовательных учреждений на 4040 ученических мест и 20 детсадов на 3320 мест.

Как рассказал вице-премьер Дагестана, при правильном подходе ответственных лиц, часть детских садов откроют свои двери уже в День защиты детей, 1 июня.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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