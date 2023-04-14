ЗАМАНА - Министр туризма Дагестана участвует в выставке «Отдых-2023» в Минске

Министр туризма Дагестана участвует в выставке «Отдых-2023» в Минске

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14 апреля, 2023. Пятница 13:10
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Министр туризма Дагестана участвует в выставке «Отдых-2023» в Минске

В столице Беларуси стартовала юбилейная Международная выставка туристских услуг «Отдых-2023». Это эффективная бизнес-площадка для презентаций туристических маршрутов и направлений, а также поиска новых деловых контактов.

Министр туризма Дагестана участвует в выставке «Отдых-2023» в Минске

Дагестанская делегация во главе с руководителем Министерства туризма региона Эмином Мердановым также участвует в мероприятии.

«Министр туризма региона осмотрел стенды участников, встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестины в Беларуси Ахмедом Мохаммедом Алмадбухом и принял участие в рабочих встречах с белорусскими туристическими операторами. На выставке туристский потенциал региона демонстрируют холдинг Ramina и дагестанский туроператор “Этнотревел”», – информирует пресс-служба Минтуризма.

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