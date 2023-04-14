ЗАМАНА - Зональные рабочие команды начинают работу над увеличением доходной части бюджета Дагестана

Зональные рабочие команды начинают работу над увеличением доходной части бюджета Дагестана

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14 апреля, 2023. Пятница 10:12
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Зональные рабочие команды начинают работу над увеличением доходной части бюджета Дагестана
Тему организации в Дагестане комплекса мероприятий, нацеленных на рост доходной части бюджета обсудили вчера, 13 апреля, на собрании под председательством главы кабинета министров Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Зональные рабочие команды начинают работу над увеличением доходной части бюджета Дагестана

Стоит напомнить, что по заданию Главы Дагестана Сергея Меликова были созданы 5 зональных рабочих команд по увеличению доходной части бюджета и легализации «теневого» сектора экономики — Центральная, Северная, Горная, Южная и по городу Махачкала.

В команды входят лидеры органов власти, ресурсоснабжающих компаний, налоговой службы, государственной инспекции по труду, специалисты банковских структур и другие.

Руководят рабочими группами вице-премьеры и руководители ведомств, так, зональную рабочую группу по Махачкале возглавит Руслан Алиев,

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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