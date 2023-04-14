Заур Аскендеров ознакомился с ходом строительства школы в селе Арани Хунзахского района

Стоит заметить, что учебное заведение на 308 ученических является одним из основных объектов в рамках подготовки к 100-летнему юбилею со дня рождения классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, обозначенных Сергеем Меликовым. Заур Аскендеров вместе с правительственной делегацией осмотрел территорию образовательного учреждения и поговорил с сотрудником подрядной компании. Было озвучено, что строительные работы стартовали в 2021 году, все работы должны завершиться к новому учебному году. В данный момент работы осуществлены почти на 70%.