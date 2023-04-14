Далее с правительственной делегацией он отправился в дом-музей Гамзата Цадасы. Руководительница музея Айшат Патахова рассказала прибывшим о жизни и творчестве Расула Гамзатова и его отца Гамзата Цадасы, провела экскурсию по дому, в котором жили великие поэты, и поделилась некоторыми интересными фактами из жизни творческой семьи. В данный момент в рамках подготовки к празднованию 100-летнего юбилея Расула Гамзатова в доме-музее проходит капремонт. Гости ознакомились с осуществленной работой. Было озвучено, что уже завершился первый этап, в соответствии с которым была заменена крыша и проведена реконструкция первого этажа дома.
Председатель парламента Заур Аскендеров осмотрел дом-музей Гамзата Цадасы
- Автор Дарья
- 14 апреля, 2023. Пятница 08:47
Спикер парламента Заур Аскендеров с рабочим визитом прибыл в Хунзахский район, где возложил цветы к памятникам Гамзата Цадасы, Расула Гамзатова и Гамзата Гамзатова в населенном пункте Цада.
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