Собрание посвящено теме дополнительных мер по обеспечению безопасности в субъектах СКФО. Среди собравшихся: Полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка, лидеры субъектов Северного Кавказа, руководители федеральных министерств и ведомств.
Сергей Меликов участвует в собрании на тему безопасности регионов СКФО
- Автор Дарья
- 13 апреля, 2023. Четверг 15:52
Руководитель Дагестана Сергей Меликов участвует в выездном собрании, которое идет в эти минуты сегодня, 13 апреля, под председательством Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева в Нальчике.
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