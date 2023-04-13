ЗАМАНА - Сергей Меликов участвует в собрании на тему безопасности регионов СКФО

Сергей Меликов участвует в собрании на тему безопасности регионов СКФО

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13 апреля, 2023. Четверг 15:52
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Сергей Меликов участвует в собрании на тему безопасности регионов СКФО

Руководитель Дагестана Сергей Меликов участвует в выездном собрании, которое идет в эти минуты сегодня, 13 апреля, под председательством Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева в Нальчике.

Сергей Меликов участвует в собрании на тему безопасности регионов СКФО

Собрание посвящено теме дополнительных мер по обеспечению безопасности в субъектах СКФО. Среди собравшихся: Полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка, лидеры субъектов Северного Кавказа, руководители федеральных министерств и ведомств.

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