ЗАМАНА - В Дагестане капитально отремонтируют 8 детских лагерей в 2023 году

В Дагестане капитально отремонтируют 8 детских лагерей в 2023 году

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13 апреля, 2023. Четверг 15:45
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В Дагестане капитально отремонтируют 8 детских лагерей в 2023 году

Дагестанские власти собираются осуществить капремонт в зданиях 8 детских летних лагерей в текущем году. На эти задачи в планах выделить больше 900 миллионов рублей из бюджета республики, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу руководства региона.

В Дагестане капитально отремонтируют 8 детских лагерей в 2023 году

"В первоочередном порядке в нынешнем году планируем реализовать мероприятия по капремонту, реконструкции и строительству необходимой дополнительной инфраструктуры в 8 учреждениях на 904 места с общей стоимостью реализации данных мероприятий 931,08 миллиона рублей", — сообщил глава Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев.

Уточняют, что капремонт детских лагерей республики будут осуществлять поэтапно. Ведомство разработало "дорожную карту" развития детских лагерей до 2026 года. Планируется, что будут модернизированы лагеря, в прошлом нелегально переданные частным лицам, а после возвращенные в собственность региона.

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