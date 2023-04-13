В Дагестане капитально отремонтируют 8 детских лагерей в 2023 году

Дагестанские власти собираются осуществить капремонт в зданиях 8 детских летних лагерей в текущем году. На эти задачи в планах выделить больше 900 миллионов рублей из бюджета республики, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу руководства региона.

"В первоочередном порядке в нынешнем году планируем реализовать мероприятия по капремонту, реконструкции и строительству необходимой дополнительной инфраструктуры в 8 учреждениях на 904 места с общей стоимостью реализации данных мероприятий 931,08 миллиона рублей", — сообщил глава Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев.

Уточняют, что капремонт детских лагерей республики будут осуществлять поэтапно. Ведомство разработало "дорожную карту" развития детских лагерей до 2026 года. Планируется, что будут модернизированы лагеря, в прошлом нелегально переданные частным лицам, а после возвращенные в собственность региона.