Министр цифрового развития разъяснил положения закона по цифровизации воинского учета

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что законопроект о военном учете предполагает автоматическую постановку на воинский учет без необходимости очной явки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне Госдума РФ приняла закон по созданию единого реестра военнообязанных, а также по вводу электронных повесток. Согласно ему, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. При этом данную процедуру теперь можно выполнить через портал «Госуслуги» и многофункциональные центры.

По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, инициатива связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, и предполагает модернизацию системы воинского учета. Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета Владимир Путин подписал в конце ноября.

«Если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учет. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет без необходимости очной явки», – написал Шадаев в одном из telegram-чатов российской IT-отрасли.

Он добавил, что после фиксации принятого решения в реестре информация, когда и где человек поставлен на учет, появится у пользователя в «личном кабинете» на портале «Госуслуги». При этом от пользователя потребуется только отследить изменения на портале и, если вдруг данные не обновятся, написать запрос.