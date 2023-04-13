В собрании поучаствовали вице-премьеры региона Манвел Мажонц и Абдурахман Махмудов, главный федеральный инспектор по Дагестану аппарата полномочного представителя Президента России в СКФО Александр Степанов, а также лидеры профильных министерств и ведомств.

В повестку заседания вошло несколько вопросов, например, о выполнении республиканской программы по осуществлению капремонта общего имущества в многоквартирных домах и реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.