ЗАМАНА - Вице-премьер Дагестана ознакомился с работой рыбного предприятия ООО «Союзрыбпром»

Вице-премьер Дагестана ознакомился с работой рыбного предприятия ООО «Союзрыбпром»

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12 апреля, 2023. Среда 11:12
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Вице-премьер Дагестана ознакомился с работой рыбного предприятия ООО «Союзрыбпром»
Вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов ознакомился с работой рыбодобывающей компании «Союзрыбпром», занимающейся заморозкой и продажей каспийской кильки.
Вице-премьер Дагестана ознакомился с работой рыбного предприятия ООО «Союзрыбпром»

В рамках экскурсии по организации вице-премьеру показали существующие в арсенале предприятия мощности по приемке, сортировке, шоковой заморозке порядка 170 тонн в сутки. 

Как сообщила заместительница начальника Комитета по рыбному хозяйству Дагестана Хадижат Шамхалова, «Союзрыбпром» является одним из самых больших предприятий рыбохозяйственного комплекса региона. Произведенная рыбная продукция реализуется в основном за пределами региона, при этом в бюджет Дагестана каждый год поступает более 6 миллионов рублей налоговых отчислений. 

Ознакомившись с работой организации, Абдулмуталибов озвучил, что правительством региона осуществляется работа и принимаются необходимые меры по улучшению инвестклимата и привлечению крупных инвесторов в область АПК, в том числе в рыбную сферу.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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