ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

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12 апреля, 2023. Среда 09:44
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Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
Собрание Комиссии по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции в Дагестане состоялось вчера, 11 апреля, под руководством главы кабинета министров региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

Участники совещания подняли два важных вопроса: меры по противодействию нелегальному обороту водных биологических ресурсов и орудий незаконного лова на территории республики и контроль оборота лекарств и медицинских изделий. 

«Борьба с браконьерством — одна из мер для сохранения водных биоресурсов республики. Стоит заметить, что браконьерство с использованием электроудочки является самым тяжким преступлением против водных биоресурсов.

Практика демонстрирует, что успешное противодействие нелегальному вылову водных биологических ресурсов требует комплексного, системного подхода и налаженного алгоритма взаимодействия всех государственных органов, которые контролируют деятельность в области охраны, воспроизводства, промысла и переработки водных биологических ресурсов», —  выступил в начале собрания глава кабмина региона.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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