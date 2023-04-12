Участники совещания подняли два важных вопроса: меры по противодействию нелегальному обороту водных биологических ресурсов и орудий незаконного лова на территории республики и контроль оборота лекарств и медицинских изделий.

«Борьба с браконьерством — одна из мер для сохранения водных биоресурсов республики. Стоит заметить, что браконьерство с использованием электроудочки является самым тяжким преступлением против водных биоресурсов.

Практика демонстрирует, что успешное противодействие нелегальному вылову водных биологических ресурсов требует комплексного, системного подхода и налаженного алгоритма взаимодействия всех государственных органов, которые контролируют деятельность в области охраны, воспроизводства, промысла и переработки водных биологических ресурсов», — выступил в начале собрания глава кабмина региона.

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