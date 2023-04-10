ЗАМАНА - Вопросы взыскания задолженностей по платежам за использование лесов обсудили в Дагестане

Вопросы взыскания задолженностей по платежам за использование лесов обсудили в Дагестане

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10 апреля, 2023. Понедельник 10:48
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Вопросы взыскания задолженностей по платежам за использование лесов обсудили в Дагестане
В региональном комитете по лесному хозяйству под руководством вице-премьера Дагестана Наримана Абдулмуталибова прошло собрание межведомственной комиссии по взысканию задолженностей по платежам за использование лесов.
Вопросы взыскания задолженностей по платежам за использование лесов обсудили в Дагестане

Начиная обсуждение, Абдулмуталибов озвучил обеспокоенность ситуацией, которая сформировалась с ростом недоимок по арендной плате и нацелил на усиление координации и взаимодействия заинтересованных органов власти. 

С большим отчетом на тему выступил председатель Комитета по лесному хозяйству региона Вагаб Абдулхамидов.

Председатель рассказал, что на момент 1 апреля 2023 года предоставлено в аренду 2543 лесных участка общей площадью 8705,5 га. Задолженность по арендной плате в федеральный бюджет составила 68,2 миллиона рублей, из которой 10,6 миллиона рублей приходится на расторгнутые контракты, 33,2 миллиона рублей задолженность по контрактам для ведения сельского хозяйства, связанная в большей степени с повышением ставок платы за использование лесов, и сформировавшаяся с 2019 года по сегодняшний день.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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