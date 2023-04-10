Мероприятие стартовало с выступления детских творческих коллективов, художественных ансамблей и народных артистов, подготовивших для зрителей красочную концертную программу.
Далее с поздравительной речью перед учителями выступил Муслим Телякавов и от лица правительства региона поприветствовал всех гостей.
Так, по итогам республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Республики Дагестан – 2023» абсолютным победителем стал учитель образовательного центра «Развитие» города Махачкала - Шаулов Алексей Валерьевич. Он представит регион на федеральном этапе конкурса «Учитель года России - 2023».
Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.