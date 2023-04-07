Начиная обсуждение, вице-премьер региона от имени дагестанского правительства поприветствовал всех собравшихся. Он озвучил, что нынешняя геополитическая ситуация и внешние ограничения, конечно, внесли свои изменения в развитие сферы строительства.

«В 2022 году Правительством РФ утверждена Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, в которой цифровой трансформации и обеспечению внедрения конкурентоспособного российского программного обеспечения при реализации мероприятий по цифровизации посвящен отдельный раздел.

Нам предстоит провести системную работу по трансформации строительной отрасли. В частности, по сокращению инвестиционно-строительного цикла, оптимизации услуг в сфере строительства и переводу в электронный вид основных процедур.

Стоит отметить, что создание цифрового контура в строительной отрасли Республики Дагестан уже началось и движется достаточно быстрыми темпами. Сейчас мы стоим на пороге создания цифровой вертикали строительной отрасли в регионе.

В прошлом году республика реализовала пилотный проект. Были выбраны 3 объекта на разных стадиях строительства, успешно протестирован переход с бумаги на электронный документооборот, что позволило как заказчикам, так и генподрядчикам, субподрядчикам, а также проектировщикам ощутить все преимущества работы в электронном документообороте», — выступил вице-премьер.